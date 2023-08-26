Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 4: Kent & Harrow
42 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 6
John und Suzanne wollen ihr altes Haus von drei auf fünf Zimmer aufstocken. Zudem will das Paar zwei Bäder einbauen. Für das gesamte Projekt bleibt jedoch nur ein Budget von 5.000 Pfund übrig. Selbst für den erfahrenen Handwerker Mark Millar stellt das Vorhaben eine echte Herausforderung dar.
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Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Hat Trick International, HAT TRICK