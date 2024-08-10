Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 5: Ilford & Hendon
41 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 6
Kristys langjähriger Wunsch geht in Erfüllung: Sie kauft sich endlich ein eigenes, kleines Häuschen. Doch kurz nach Start der Renovierung, sorgt das Bad im ersten Stock für eine Überflutung des Erdgeschosses. Die Reparaturkosten sind so hoch, dass der jungen Frau nur noch 10.000 Pfund für die Erneuerung des Badezimmers und der Küche bleiben. Sie wendet sich an Mark Millar und hofft, dass er ihr ein Paar günstige Tipps und Tricks zum Umbau geben kann.
Genre:Heimwerken, Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Hat Trick International, HAT TRICK