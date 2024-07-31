Intime Fantasien und gewisse FreiheitenJetzt kostenlos streamen
Drunk Dates
Folge 3: Intime Fantasien und gewisse Freiheiten
61 Min.Folge vom 31.07.2024Ab 16
Zwischen Philipp und Lena scheint die Chemie zu stimmen. Beide tauschen inzwischen intime Fantasien aus - obwohl ihm das anfangs noch ein bisschen peinlich ist. Unterdessen treffen Luisa und Adrian zum ersten Mal aufeinander und stoßen zusammen an. Auch hier sind die Voraussetzungen nicht die schlechtesten. Beide sind auf der Suche nach einer Beziehung, die gewisse Freiheiten zulässt. Ob sie sich auch im nüchternen Zustand gut verstehen werden?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Drunk Dates
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4