Julian geht in die VollenJetzt kostenlos streamen
Drunk Dates
Folge 5: Julian geht in die Vollen
59 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 16
Julian ist schwer begeistert von Melanie und versucht alles, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sie jedoch ist noch skeptisch. Ob sich die beiden auch im nüchternen Zustand noch einmal treffen werden? Auch Patrick und Meelezza sitzen sich ziemlich beschwipst erstmals gegenüber. Ihr Traumpartner kann ihr finanziell vieles bieten. Schließlich sind ihr Körper und ihr Köpfchen einiges wert, da ist sich die junge Dame sicher. Wie das wohl bei Patrick so ankommen wird?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Drunk Dates
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4