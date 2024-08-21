Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stefan und Sabrina treffen sich zum Drunk-Date. Beide sind Hundeliebhaber - da ist es nicht verwunderlich, dass der sympathische Vierbeiner der jungen Dame zunächst einmal im Mittelpunkt steht. Auch Alfred und Julie sind beim ersten Blinddate unter Alkoholeinfluss voneinander angetan. Sie dreht Erotikfilme - und er würde sehr gerne einmal in einem mitspielen. Ob die beiden sich auch nüchtern so gut verstehen werden?

