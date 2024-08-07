Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 4vom 07.08.2024
60 Min.Folge vom 07.08.2024Ab 16

Das Eis zwischen Adrian und Luisa ist gebrochen, es werden inzwischen sogar Küsse ausgetauscht. Nun wird es spannend, denn beim nächsten Date sehen sich die beiden im nüchternen Zustand. Auch Crazy D und Petra sitzen sich leicht beschwipst zum ersten Mal gegenüber. Sie sucht einen Mann, der treu ist. Ihm hat es das polyamore Konzept angetan. Ob es eine Chance für die beiden gibt? Außerdem treffen Julian und Melanie zum ersten Drunk-Date aufeinander.

