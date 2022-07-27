Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 27.07.2022: Neues Haus, neuer Anfang
45 Min.Folge vom 27.07.2022Ab 12
Als Vannessa mit ihren Söhnen bei Schwester Jakie auszieht, ist diese stocksauer und verständnislos. Dabei gibt es keine Alternative, denn Jakie sabotiert sie beim Abnehmen. Auch Freundin Meghan hofft, dass der Umzug ein Neustart ist. Um sich für die Hilfe zu revanchieren, verspricht Vannessa, mit Meghan, Tina und Ashley nach Florida zu fahren, um zusammen am Strand spazieren zu gehen. – Meghans großer Wunsch. Doch sind die fettleibigen Freundinnen dafür fit genug? Vannessa möchte außerdem, dass alle gut aussehen und organisiert einen Termin im Studio, um sich gesunde Sommerbräune aufsprühen zu lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.