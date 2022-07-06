Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 06.07.2022: Totales Gefühlschaos
44 Min.Folge vom 06.07.2022Ab 12
Nach ihrer Magen-OP hatte Meghan 68 Kilo abgenommen, wurde dann aber nachlässig und sitzt nun mit schlechtem Gewissen bei Dr. Procter. Der Arzt prophezeit, dass sie bald wieder dort landet, wo sie angefangen hat – was für die stark übergewichtige Frau der reinste Alptraum wäre. Auch ihre Freundin Vannessa hat einen Termin bei Procter und ist geschockt, als sie auf die Waage steigt: 200 Kilo. Damit ist sie von einer OP weit entfernt. Doch die Uhr der 42-Jährigen tickt: Ihr Großvater war mit 51 gestorben, so wie auch ihre Mutter. Vanessa bleiben also nur noch wenige Jahre, wenn sie nicht abnimmt.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.