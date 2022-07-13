Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 13.07.2022: Erzfeind: Waage
44 Min.Folge vom 13.07.2022Ab 12
Meghan, Vannessa, Tina und Ashley kämpfen mit extremem Übergewicht und brauchen etwas Abstand vom stressigen Alltag. So beschließen sie, einen Mädels-Kurzurlaub zu organisieren, um den Kopf frei zu bekommen und sich besser auf ihre Ernährung zu konzentrieren. Vannessa benötigt außerdem Zeit, um nachzudenken, ob sie bei ihrer Schwester Jakie ausziehen und endlich auf eigenen Beinen stehen soll. Doch wie soll der Trip aussehen? Meghan schlägt Camping vor – aber der Gedanke, dass vier fettleibige Frauen nicht mehr aus ihren Schlafsäcken kommen, macht den Plan zunichte. Dr. Procter hat ohnehin andere Prioritäten.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
