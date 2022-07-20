Vier Freundinnen im Sexshop Jetzt kostenlos streamen
Durch dick und dünn - Freundschaft XXL
Folge vom 20.07.2022: Vier Freundinnen im Sexshop
44 Min.Folge vom 20.07.2022Ab 12
Beim Camping-Ausflug der vier fettleibigen Freundinnen gab es Zoff zwischen Tina und Vannessa. Seitdem haben die beiden nicht mehr miteinander gesprochen, was auch Meghan sehr belastet. Doch Meghan hat größere Probleme: Nachdem sie 68 Kilo abgenommen hatte, dachte sie, dass sie nie wieder zusätzlichen Sauerstoff braucht. Aber ihrer Lunge geht es gar nicht gut, und die Atembeschwerden sind schlimmer denn je. Vannessa hadert indessen weiter mit dem Vorhaben, aus dem Haus ihrer Schwester auszuziehen, um auf eigenen Beinen zu stehen. Ein Shopping-Besuch im Sexshop soll die Laune der vier wieder heben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.