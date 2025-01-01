Zum Inhalt springenBarrierefrei
Edel & Starck

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 11
45 Min.

Restaurant-Inhaber Karl Wagner wendet sich an die Kanzlei Edel & Starck, weil er den Gourmet-Papst Günter Mischnik verklagen will. Obwohl der bei einer Operation den Großteil seines Geruchs- und Geschmackssinnes verloren hat, hat er in der letzten Ausgabe seines Magazins Wagners Küche kritisiert.

