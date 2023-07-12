Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 3vom 12.07.2023
46 Min.Folge vom 12.07.2023Ab 12

Felix vertritt seinen alten Kumpel Bernd Lammers, der wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt ist. Der Fall ist schwieriger als erwartet, denn Felix läuft mit seiner Beweisführung - er nimmt Lammers permanent in Schutz - ins offene Messer der Staatsanwältin. Bald kann er sich mit seinem Freund nicht mehr solidarisieren, denn der erweist sich als ausgesprochenes Weichei. In Felix steigt eine ungewohnte Aggression hoch.

