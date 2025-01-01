Edel & Starck
Folge 13: Aussteigen für Anfänger
45 Min.
Felix packt die nackte Angst, als er erfährt, gegen wen er mit seiner Mandantin Martina Bärlauch vor Gericht prozessieren soll. Ausgerechnet der frühere Staranwalt Roland Daarling soll seine Klientin auf einem Skihang über den Haufen gefahren haben. Obwohl sich Felix bestens auf die Verhandlung vorbereitet hat, schafft es Daarling, ihn dermaßen zu verunsichern, dass Felix das Handtuch schmeißt und infolge einer schweren Lebenskrise spurlos verschwindet.
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH