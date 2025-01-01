Edel & Starck
Folge 11: Liebe geht durch den Magen
45 Min.
Restaurant-Inhaber Karl Wagner wendet sich an die Kanzlei Edel & Starck, weil er den Gourmet-Papst Günter Mischnik verklagen will. Obwohl der bei einer Operation den Großteil seines Geruchs- und Geschmackssinnes verloren hat, hat er in der letzten Ausgabe seines Magazins Wagners Küche kritisiert.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH