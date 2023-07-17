Edel & Starck
Folge 6: Amor lebt
45 Min.Folge vom 17.07.2023Ab 12
Ein böser Zufall war es, der das Ehepaar Ilka und Herbert Frantzen auseinandergebracht hat: Auf der Suche nach einem kleinen Abenteuer wandten sich beide Partner heimlich an die Seitensprung-Agentur "Amor" - und wurden wegen eines Schreibfehlers prompt aneinander vermittelt. Weil sich Herbert nun scheiden lassen möchte, will Ilka die Agentur auf Schadenersatz verklagen. Ein emotionsgeladener Fall, der auch zwischen Felix und Sandra zu einigen Spannungen führt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Edel & Starck
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH