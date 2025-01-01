Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knastbruder Felix

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 7
Folge 7: Knastbruder Felix

45 Min.Ab 12

Weil er schon viel zu spät für eine anstehende Verhandlung dran ist und zu allem Überfluss auch noch im Stau stecken bleibt, lässt sich Felix zu einem riskanten Überholmanöver hinreißen. Dummerweise wird er dabei von einer Polizistin beobachtet, die ihn nun genau überprüfen will. Als Felix deswegen die Nerven verliert, wird er in Polizeigewahrsam genommen und bis zu seiner Verhandlung am nächsten Tag ins Gefängnis gesteckt. Und das ist erst der Anfang.

