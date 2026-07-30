Heartbreak statt Happy EndJetzt kostenlos streamen
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 12: Heartbreak statt Happy End
42 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Coco muss eine bittere Enttäuschung verkraften, während Jamie und Nico sich bei einem Date besser kennenlernen. Gleichzeitig entstehen in der Villa neue Gespräche und alte Konflikte brechen wieder auf. Im Raum der Wahrheit muss Jamie zum Lügendetektor und ihre Antworten sorgen für emotionale Reaktionen.
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn