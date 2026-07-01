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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Neue Konkurrenz

JoynStaffel 1Folge 6vom 30.07.2026
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 6: Neue Konkurrenz

36 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Die neue Single-Lady Samira zieht in die Villa ein. Den anderen Girls passt das gar nicht. Vor allem Julia ist wegen Philip eifersüchtig. Samira entscheidet sich jedoch für Slei als Date-Partner. Im Raum der Wahrheit lügt Marvin ein Mal und gibt zu, dass er Samira hübscher findet als Julia, was diese verletzt. Auch Samira muss an den Lügendetektor. Bei der Lügenzeremonie erfahren die Singles schließlich, dass vier von zwölf Antworten gelogen waren.

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