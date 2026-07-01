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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Lügen, Zweifel, neue Chancen

JoynStaffel 1Folge 5vom 30.07.2026
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge

Folge 5: Lügen, Zweifel, neue Chancen

44 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Philip lügt bei seinem Test ein weiteres Mal. Bei der Frage, ob er Julia nur ins Bett bekommen will, wird sie misstrauisch, pflückt einen Apfel und entlarvt seine Lüge. Daraufhin beschließt Julia, bei Philip erst einmal einen Gang zurückzufahren. Roberto und Jamie verbringen ein schönes Date miteinander und kommen sich dabei näher. Auch Marvin darf auf ein Date und wählt Julia aus, was Philip sichtbar nervt.

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