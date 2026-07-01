Lügen, Zweifel, neue ChancenJetzt ohne Werbung streamen
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 5: Lügen, Zweifel, neue Chancen
44 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Philip lügt bei seinem Test ein weiteres Mal. Bei der Frage, ob er Julia nur ins Bett bekommen will, wird sie misstrauisch, pflückt einen Apfel und entlarvt seine Lüge. Daraufhin beschließt Julia, bei Philip erst einmal einen Gang zurückzufahren. Roberto und Jamie verbringen ein schönes Date miteinander und kommen sich dabei näher. Auch Marvin darf auf ein Date und wählt Julia aus, was Philip sichtbar nervt.
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn