Kuss-Chaos & gebrochene VersprechenJetzt kostenlos streamen
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 3: Kuss-Chaos & gebrochene Versprechen
37 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
In der Villa fliegen die Funken – aber nicht immer mit dem richtigen Match. Coco erfährt von Sleis heimlichen Knutschereien und stellt ihn zur Rede. Während einige Singles Schmetterlinge im Bauch haben, geraten andere immer tiefer ins Gefühlschaos. Auf der Party wird geflirtet, geknutscht und taktiert, bis plötzlich niemand mehr weiß, wer es ernst meint und wer nur spielt. Und während Slei scheinbar alle Optionen offenhält, eskaliert die Situation für einen Single komplett.
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Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn