Frischer Wind im Dating-GameJetzt ohne Werbung streamen
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Folge 9: Frischer Wind im Dating-Game
46 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Mit Charline zieht eine neue Single-Frau in die Villa und bringt frischen Wind ins Dating-Spiel. Während Coco und Nico sich schnell näherkommen, wachsen gleichzeitig Zweifel und Unsicherheiten. Auch Julia und Philip öffnen sich einander immer mehr. Beim Speeddating entstehen neue Verbindungen, die für Eifersucht sorgen. Am Ende steht für die Singles eine richtungsweisende Entscheidung bevor.
Alle Staffeln im Überblick
Eden - Du bezahlst für jede Lüge
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn