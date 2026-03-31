Ein Engel auf Erden
Folge 2: Engel in Uniform
45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Sogar für die Himmelsboten Jonathan und Mark ein ungewöhnlicher Auftrag: Als Polizisten auf Zeit müssen sie den Fall des Beamten Winnowski klären. Der Polizist hat einen Jugendlichen erschossen, der ihn mit einer Waffe bedroht hatte. Dann stellte sich heraus, dass die Waffe gar nicht geladen war. Was war der Grund für die angebliche Bedrohung durch den Jungen? Jonathan und Mark versuchen, die Wahrheit herauszufinden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH