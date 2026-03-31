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Ein Engel auf Erden

Engel in Uniform

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 31.03.2026
Engel in Uniform

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Ein Engel auf Erden

Folge 2: Engel in Uniform

45 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Sogar für die Himmelsboten Jonathan und Mark ein ungewöhnlicher Auftrag: Als Polizisten auf Zeit müssen sie den Fall des Beamten Winnowski klären. Der Polizist hat einen Jugendlichen erschossen, der ihn mit einer Waffe bedroht hatte. Dann stellte sich heraus, dass die Waffe gar nicht geladen war. Was war der Grund für die angebliche Bedrohung durch den Jungen? Jonathan und Mark versuchen, die Wahrheit herauszufinden ...

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