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Ein Engel auf Erden

Gelähmte Schwingen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 01.12.2023
Gelähmte Schwingen

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Ein Engel auf Erden

Folge 5: Gelähmte Schwingen

47 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 6

Jonathan und Mark sind an der Pazifikküste unterwegs, wo sie am Strand angespülte tote Vögel finden. Mark bewirbt sich bei dem einzigen Industrieunternehmen des Ortes. Der Angestellte Burt Morgan versichert, dass alle Abwasserreinigungsvorschriften genau erfüllt werden, doch die Privatsekretärin Rita Travers ist anderer Ansicht. Jonathan entschließt sich zu einer ungewöhnlichen Demonstration - und landet prompt im Gefängnis ...

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