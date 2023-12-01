Ein Engel auf Erden
Folge 5: Gelähmte Schwingen
47 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 6
Jonathan und Mark sind an der Pazifikküste unterwegs, wo sie am Strand angespülte tote Vögel finden. Mark bewirbt sich bei dem einzigen Industrieunternehmen des Ortes. Der Angestellte Burt Morgan versichert, dass alle Abwasserreinigungsvorschriften genau erfüllt werden, doch die Privatsekretärin Rita Travers ist anderer Ansicht. Jonathan entschließt sich zu einer ungewöhnlichen Demonstration - und landet prompt im Gefängnis ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH