Ein Engel auf Erden
Folge 3: Aschenputtel
45 Min.Folge vom 29.11.2023
Engel Jonathan ist mit einem Auftrag in der Traumfabrik Hollywood unterwegs: Cindy arbeitet in einem kleinen Restaurant und träumt von einer Hollywood-Karriere. Damit ihr Wunsch in Erfüllung geht, sollen Jonathan und Mark ein wenig nachhelfen. Während zwei Nebenbuhlerinnen versuchen, Aschenputtels Traum zu zerstören, macht Jonathan den Produzenten Prince auf Cindy aufmerksam. Dann läuft alles wie im Märchen ab ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: Beta Film GmbH