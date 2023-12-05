Ein Engel auf Erden
Folge 7: Die Erscheinung
44 Min.Folge vom 05.12.2023
Der alternde Broadwaystar Fred Fusco spielt in einem religiösen Stück mit pathetischem Ende, in dem er nach seinem Bühnentod ins Jenseits entschwebt. Als Jonathan die Aufführung besucht, macht Fusco eine bemerkenswerte Entdeckung.
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Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH