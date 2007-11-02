Ein Fall für Zwei
Folge 12: Wo Freundschaft endet
Als Dr. Lessing seinen früheren Mandanten Gerd Reiser, den Filialleiter einer Kaufhauskette, wiedertrifft, befindet sich dieser in einer prekären Situation. Er wurde nachts bei einer Kontrolle wegen Trunkenheit am Steuer gestoppt. Doch darüber hinaus wurde eine weibliche Leiche in seinem Kofferraum gefunden. Angeblich kennt Reiser die ermordete Ute Bach nicht und hat keine Ahnung, wie sie in seinen Wagen kam. Rein theoretisch hätte während der Jahrestagung der Universalkauf, an der neben Reiser auch andere Mitarbeiter und die Lieferanten Semrau und Peters teilnahmen, jeder die Tote in seinem parkenden Auto in der Hotelgarage deponieren können. Doch dann wird Karl Hellmann, Reisers Vorgesetzter, in einem Hotelzimmer erschlagen aufgefunden. Aufgrund der kolportierten Gerüchte über den anstehenden Personalabbau in der Firma sieht Kommissar Schaloske hier das Tatmotiv. Hat Reiser im Affekt zugeschlagen, weil ihn sein langjähriger Freund entlassen wollte? Laut Reiser verband ihn mit Hellmann und dem Geschäftsführer der Universalkauf Gerd Johnen eine intensive Freundschaft. Reiser spricht sogar von einem eingeschworenen Trio. War die Erkenntnis, dass Hellmann ihn kalt abservieren wollte, der Auslöser für einen Mord? Aber welche Verbindung gibt es zu der getöteten Musikstudentin Ute Bach?
