Ein Fall für Zwei
Folge 4: Mord im Zoo
Nach einem Vortrag wird Professor Bonnert auf dem Gelände des Frankfurter Zoos in der Tierklinik ermordet. Auf Bitten des Zoodirektors übernimmt Rechtsanwalt Dr. Lessing die Verteidigung des beliebten Tierpflegers Jurek Andrasch, der unter dringendem Tatverdacht festgenommen wurde. Da aus der Klinik Medikamente entwendet wurden, die sich in der Drogenszene großer Beliebtheit erfreuen, glaubt die Kripo, es handle sich um Raubmord. Kommissar Brentano meint, Andrasch, der vor Jahren wegen seiner Drogensucht mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, wollte die Medikamente stehlen. Als er von Prof. Bonnert überrascht wurde, hat er ihn aus Panik getötet. Der Tatverdacht gegen Andrasch verstärkt sich zudem, als ein heftiger Streit der beiden wenige Tage vor dem Mord publik wird. Dr. Lessing glaubt jedoch den Unschuldsbeteuerungen seines Mandanten. Tatsächlich befanden sich zur Tatzeit wegen einer Betriebsfeier und des Vortrags an die hundert Personen auf dem Zoogelände. Hatte eine dieser Personen ein Motiv, den anerkannten Wissenschaftler zu töten? Auch diesmal vertraut Lessing auf Matulas Arbeit, der diesmal undercover mit seinen Recherchen im Zoo beginnt. Sein neuer Kollege, Tierpfleger Norbert Weinges, berichtet von einer Fehde zwischen dem Doktoranden Boris Brandeis und Prof. Bonnert. Auch die Frau des Ermordeten, Gabriele Bonnert, weiß von den Spannungen zwischen den beiden. Offensichtlich versuchte der ehrgeizige Brandeis mit seinem Doktorvater zu konkurrieren. Aber reicht diese berufliche Rivalität für ein Mordmotiv?
