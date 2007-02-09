Ein Fall für Zwei
Folge 6: Vertrauenssache
Seit dem tragischen Unfalltod seiner Frau lebt Rechtsanwalt Dr. Lessing als Single. Doch seit er vor einigen Wochen Verena Severing kennen lernte, keimt in ihm erstmals wieder der Wunsch nach einer festen Partnerschaft auf, derart fasziniert ist er von der attraktiven Boutiqueinhaberin. Umso herber ist für ihn die schwere Enttäuschung, als sich die Verabredung mit der alten Schulfreundin, weswegen Verena den geplanten Opernabend absagte, als Lüge entpuppt. Stattdessen hatte Verena, die beim Ladendiebstahl erwischt wurde, mit dem schmierigen Kaufhausdetektiv Jürgen Bossler ein Treffen, um sich von der drohenden Anzeige freizukaufen. Doch als Verena zum Termin erscheint, liegt Bossler erstochen in seinem Van, der auf dem Parkplatz seiner Stammkneipe stand. Zumindest behauptet dies Verena und bittet ihren Freund um Hilfe. Doch Lessing weiß nicht, ob er seinen Gefühlen noch trauen kann. Welches Geheimnis verbirgt die vorbestrafte Kleptomanin noch, die während ihrer Bewährungszeit rückfällig wurde? Verunsichert bittet er, seinen Freund Josef um Hilfe. Wenn Verena die Wahrheit sagt, wer war vor ihr am Tatort und hat Bossler erstochen?
