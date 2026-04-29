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Ein Hof zum Verlieben

Auseinandergehen ist schwer

SAT.1Staffel 1Folge 82vom 29.04.2026
Auseinandergehen ist schwer

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 82: Auseinandergehen ist schwer

23 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6

Laura erzählt Henni, dass sie und Tim ein Paar sind. Anna will das nach wie vor nicht akzeptieren. Ludwig und Maja erkennen, dass sich ihre Wege trennen müssen. Maja bleibt mit gebrochenem Herzen zurück. Regina ist nicht begeistert, als Oliver wieder Lauras juristischen Rat einholen will. Sie schmiedet daraufhin einen Plan, um ihren Sohn endgültig auf ihre Seite zu ziehen.

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