Liebe ist ein MarathonJetzt ohne Werbung streamen
Ein Hof zum Verlieben
Folge 69: Liebe ist ein Marathon
24 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 6
Ein Notar-Termin stellt das Leben der Rechtsanwältin Laura auf den Kopf: Sie erbt einen Apfelhof, von dessen Existenz sie bislang nichts wusste. Vier Jahre zuvor verlor sie ihren Mann David bei einem Autounfall.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn