Ein Hof zum Verlieben
Folge 72: Tolle News
23 Min.Folge vom 22.04.2026Ab 6
Ein Notar-Termin stellt das Leben der Rechtsanwältin Laura auf den Kopf: Sie erbt einen Apfelhof, von dessen Existenz sie bislang nichts wusste. Vier Jahre zuvor verlor sie ihren Mann David bei einem Autounfall. Nach dem Tod ihres Schwiegervaters wird Laura nun völlig unerwartet zur Hofbesitzerin. Sie lässt sich auf das Abenteuer am Bodensee ein und findet ausgerechnet in der Heimat ihres verstorbenen Mannes eine neue Liebe. Doch ein dunkles Geheimnis überschattet ihr Glück ...
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn