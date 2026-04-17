Ein Hof zum Verlieben
Folge 65: Schwere Entscheidungen
23 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6
Laura will weder Tims noch Olivers Gefühle verletzen und gerät zunehmend in eine emotionale Zwickmühle. Maja will sich nicht mit Ludwig versöhnen. Beide gehen auf unterschiedliche Weise mit dem Ende ihrer Freundschaft um. Georg glaubt, dass der Albershof die Bio-Hof-Plakette nicht gewinnen kann. Dank Susi kommt er auf eine ungewöhnliche Idee, um Henni zu trösten.
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Ein Hof zum Verlieben
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Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn