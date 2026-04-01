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Ein Hof zum Verlieben

Wenn Geheimnisse gelüftet werden

SAT.1Staffel 1Folge 75vom 24.04.2026
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Ein Hof zum Verlieben

Folge 75: Wenn Geheimnisse gelüftet werden

24 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 6

Ein Notar-Termin stellt das Leben der Rechtsanwältin Laura auf den Kopf: Sie erbt einen Apfelhof, von dessen Existenz sie bislang nichts wusste. Vier Jahre zuvor verlor sie ihren Mann David bei einem Autounfall.

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