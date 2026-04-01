Ein Hof zum Verlieben
Folge 83: Falsche Schlangen
24 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Laura merkt, wie sehr Maja unter der Trennung von Ludwig leidet. Auch Tim schmerzt es, dass Laura und Anna sich nicht versöhnt haben. Ist eine Annäherung der Frauen möglich? Regina ist skeptisch, als Oliver mit ihr einen Plan gegen Laura ausarbeiten will. Doch da wird sie eines Besseren belehrt.
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Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn