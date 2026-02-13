Neue Praxis, neue PatientenJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 1: Neue Praxis, neue Patienten
48 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Schlagersängerin Bianca Holzmann erscheint bei Dr. Knabl zum Erstgespräch und überrascht den Schönheitschirurgen mit einem Ständchen. Sie wünscht sich eine perfekte Nase. Dr. Worseg hat alle Hände voll zu tun. Die Eröffnung seiner neuen Praxis in der Wiener Innenstadt rückt näher und sein Team muss ordentlich anpacken. Die Kunden können es kaum erwarten: Christina "Mausi" Lugner hat sich als Erste einen Termin vormerken lassen, um sich eine Botox-Auffrischung zu gönnen.
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Ein Leben für die Schönheit
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 5-6: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2-4, Season 8: Mabon Film GmbH & © Season 1, Season 7: ProSiebenSat.1 PULS 4