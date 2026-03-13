Neuer Körper, neues IchJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 5: Neuer Körper, neues Ich
46 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Schönheitschirurg Artur Worseg muss Angelinas langersehnte OP kurzfristig absagen – ihre Eisenwerte sind lebensgefährlich niedrig. Statt Eingriff Alarmstufe Rot. Reality-Star Yessica kämpft derweil mit ihren neuen Implantaten, die größer sein sollten als das Ergebnis. Layla freut sich nach der Gipsabnahme über ihre Barbie-Nase. Und Barbara fühlt sich nach ihrer OP endlich wieder weiblich und selbstbewusst.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Leben für die Schönheit
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2-3, Season 5-6: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 2-4, Season 8: Mabon Film GmbH & © Season 1, Season 7: ProSiebenSat.1 PULS 4