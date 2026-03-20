Schönheitswunsch vs. SchmerzgrenzeJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 6: Schönheitswunsch vs. Schmerzgrenze
47 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Sarah Fritzenwanker erfüllt sich einen lang gehegten Wunsch: Schönheitschirurg Artur Worseg soll ihr zu einem neuen Dekolleté verhelfen. Auch Fitnessmodel Donja setzt auf OP-Hilfe, doch nach dem Eingriff sind Schmerz und Tränen größer als erwartet. Alexandra hat nach 40 Kilo Gewichtsverlust bereits den Bauch straffen lassen. Jetzt lässt sie von Sabine Apfolterer auch die überschüssige Haut an den Armen entfernen.
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Ein Leben für die Schönheit
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mabon Film GmbH