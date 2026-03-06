Ein Leben für die Schönheit
Folge 4: Mut zur Korrektur
47 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Erotik-Influencerin Layla Leona plant ihre nächste Schönheits-OP bei Dr. Knabl, um ihre voroperierte Nase korrigieren zu lassen. Währenddessen kämpft Patient Kevin bei Dr. Worseg mit Zweifeln vor seiner geplanten Fettabsaugung. Wird er den Eingriff durchführen lassen?
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Leben für die Schönheit
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mabon Film GmbH