Ein perfekter Mord
Folge vom 23.06.2016: Der Mörder im Schlafzimmer
43 Min.Folge vom 23.06.2016Ab 12
Als Kevin Green nachhause kommt, steht die Eingangstür offen. Drinnen liegt seine hochschwangere Frau Dianna schwer verletzt am Boden. Im Krankenhaus wird sie notoperiert, doch das ungeborene Kind kann nicht gerettet werden. Dianna überlebt wie durch ein Wunder, hat aber ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, so dass sie Monate braucht, um ihr Gedächtnis wiederzuerlangen. Aufgrund ihrer Kopfverletzung hat die Polizei den „Bedroom Basher“ als Tatverdächtigen im Visier, einen Serienkiller, der schon einige Frauen in der Gegend erschlagen hat. Doch als sich Dianna erholt hat, macht sie eine schockierende Aussage: Ihr eigener Ehemann soll angeblich der Täter sein.
