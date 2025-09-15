Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 1Folge 13
24 Min.

In Johnny B. Goodes Hamburgerbude sind sich Al und Peggy zum ersten Mal begegnet. Nun soll sie geschlossen werden. Johnny verteilt Nummern für diejenigen, die den letzten Abend bei ihm feiern wollen. Al will dabei sein, und Bud muss die ganze Nacht für eine gute Nummer anstehen. Al und Peggy sind ausgehbereit, als Kelly mit einem großen Problem ankommt. Nun muss sich Al entscheiden: Soll er sich um seine Tochter kümmern - oder bei Johnny B. Goode ein letztes Mal speisen?

