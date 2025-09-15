Zum Inhalt springenBarrierefrei
Während sich die Bundys nach einem harten Arbeitstag bei einem Schäferstündchen erholen, platzen die Nachbarn Steve und Marcy herein - zusammen mit dem gesamten Nachbarschaftskomitee. Weil in Marcys Haus eingebrochen wurde, warnt sie alle Nachbarn vor unverschlossenen Haustüren. Al ist dafür, sich eine Waffe zuzulegen, doch Marcy entscheidet sich für einen Wachhund. Der elende Kläffer gibt keine Ruhe - bis er Al in die Schusslinie gerät ...

