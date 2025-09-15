Eine schrecklich nette Familie
Folge 8: Der Gewinn
Eigentlich macht sich Steve nichts aus Kartenspielen. Doch als er sieht, wie Al den ganzen Abend beim Pokern verliert, steigt er ein - und der blutige Anfänger wird von Al aufs Kreuz gelegt. Steve verliert die gesamte fällige Hypothekenrate an Al. Und nun heißt es für Steve: Wie sag ich's meinem Weibe? Er versucht, Marcy mit seinen akrobatischen Fähigkeiten im Bett von den fälligen Rechnungen abzulenken. Das Manöver klappt auch ganz gut - für die erste Nacht wenigstens.
