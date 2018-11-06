Eine schrecklich schwere Familie
Folge vom 06.11.2018: Naomi legt los
45 Min.Folge vom 06.11.2018Ab 12
Aller Anfang ist schwer! Das bekommen auch die Schwergewichte Chitoka, Naomi und Drew zu spüren. Nach anfänglichem Zögern greift die bettlägerige Chitoka endlich zum Hörer und ruft bei Doktor Procter an. Sie hofft, dass er auch Hausbesuche macht. Derweil erlebt Cousin Drew sein blaues Wunder als er bei beim Arzttermin auf die Waage steigt. Und Frustesserin Naomi kämpft sich durch ihre zweiwöchige Shake-Diät. Das Stresslevel ist für die junge Frau denkbar hoch, bei der Adipositas-OP von Mutter Beverly gab es Komplikationen und die drastische Ernährungsumstellung bringt sie schlichtweg an ihre Grenzen. Kommt Naomi ins Straucheln, bevor die Reise begonnen hat?
