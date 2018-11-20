Eine schrecklich schwere Familie
Folge vom 20.11.2018: Sport ist Mord
Nachdem sie in der letzten Folge seit langer Zeit wieder ihr Schlafzimmer verlassen hat, heißt es nun für Chitoka: Dranbleiben. Trotz der unerträglichen Schmerzen will sie vor die Tür gehen, um endlich wieder die Wärme der Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren. Da Drew gehörig Anpfiff von Doktor Procter bekam, weil er bei seiner Shake-Diät schummelte, hat er sich jetzt ins Zeug gelegt, um doch noch die OP-Zustimmung zu erhalten. Drew ist klar geworden, dass er seine Gewohnheiten dauerhaft ändern und regelmäßig trainieren muss, schließlich will er insgesamt 180 Kilo abnehmen. Cousine Naomi hat ihren Eingriff soweit gut verkraftet. Aber beim Shoppen mit Mutter Beverly macht die Frohnatur die bittere Erfahrung, dass sie trotz der OP noch immer für alle das fette Mädchen mit dem hübschen Gesicht ist.