Eine schrecklich schwere Familie
Folge vom 27.11.2018: Chitokas großer Tag
44 Min.Folge vom 27.11.2018Ab 12
Die 299 Kilo schwere Chitoka ist entmutigt - ihr erstes Bemühen, Doktor Procter in der bariatrischen Klinik persönlich aufzusuchen, ist gescheitert. Doch nachdem die Operation von Cousin Drew erfolgreich verlief, wagt sie einen zweiten Versuch. Schließlich könnte es schon bald zu spät für sie sein. Außerdem trifft sich die gesamte Familie zu einem Wassergymnastik-Kurs. Trotz unbeschreiblicher Schmerzen schafft Chitoka es, das Becken auf sehr eigenwillige Art zu entern. Und Naomi ist so sehr mit ihrem Körper und der Ernährungsumstellung beschäftigt, dass Freund Mike sich etwas vernachlässigt fühlt. Bei einem Abendessen konfrontiert er sie mit unangenehmen Tatsachen und Naomi werden die Auswirkungen ihres Eingriffs klar.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.