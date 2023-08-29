Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 29.08.2023: Ferien in Kansas City
45 Min.Folge vom 29.08.2023
Hyde Park ist eines von Tamaras Lieblingsvierteln. Hier schließt sie sich mit dem Investor Brock zusammen, der eine Immobolie kurzzeitvermieten möchte und Tamaras Hilfe beim Grundriss und beim Design sucht. Die für Kansas City typische Shirtwaist-Villa wird von oben bis unten entkernt, um ein luxuriöses und marktreifes Mietobjekt zu schaffen, das mit einer modernen Einrichtung und nostalgischem Charme überzeugt.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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