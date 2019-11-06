Einsatz Deutschland
Folge 1: Der Filmriss
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Berlin: Die Kommissare werden in den frühen Morgenstunden in den Stadtpark gerufen. Vor Ort ein junges, verwirrtes Mädchen mit zerfetzter Kleidung. Schnell stellt sich heraus, dass der Grund für ihre Gedächtnislücken K.O-Tropfen sind. Das Opfer hat keine Ahnung, wie und wo man sie ihr verabreicht hat. Wie kommt die junge Frau überhaupt in den Park? Fieberhaft versuchen die Polizisten, den Täter zu finden. Rechte: Sat.1
Einsatz Deutschland
Genre:Krimi, Reality
