Einsatz Deutschland

Die Domina

SAT.1 Staffel 1 Folge 5 vom 06.11.2019
Die Domina

Folge 5: Die Domina

23 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Essen: Die Kommissare werden in eine Reihenhaussiedlung gerufen. In einem der Häuser liegt die halbnackte Leiche einer Hausfrau. Die Spurensicherung findet zusätzlich 6.000 Euro in bar. Ihr Ehemann steht vor einem Rätsel. Die neugierige Nachbarin scheint mehr zu wissen. Sie macht die Ermittler auf einen Mann aufmerksam, der schon seit Tagen immer wieder am Haus der Toten vorbeifährt. Rechte: Sat.1

