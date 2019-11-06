Einsatz Deutschland
Folge 5: Die Domina
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Essen: Die Kommissare werden in eine Reihenhaussiedlung gerufen. In einem der Häuser liegt die halbnackte Leiche einer Hausfrau. Die Spurensicherung findet zusätzlich 6.000 Euro in bar. Ihr Ehemann steht vor einem Rätsel. Die neugierige Nachbarin scheint mehr zu wissen. Sie macht die Ermittler auf einen Mann aufmerksam, der schon seit Tagen immer wieder am Haus der Toten vorbeifährt. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Einsatz Deutschland
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12