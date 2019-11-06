Einsatz Deutschland
Folge 3: Der Liebesschwindel
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Dortmund: Als Nadine Becker mittags noch mal schnell in ihre Wohnung will, weil sie Unterlagen vergessen hat, wird sie von einem Unbekannten überrascht und niedergeschlagen. Als sie wieder zu sich kommt, stellt sie fest, dass nichts fehlt. Selbst die 10.000 Euro nicht, die sie ihrem Freund leihen wollte. Doch dann verschwindet ihr Freund spurlos. Nadine wird klar: Sie weiß so gut wie nichts über ihren Liebsten. Rechte: Sat.1
