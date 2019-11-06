Einsatz Deutschland
Folge 4: Das Schweigen
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Berlin: Sven Jäger wurde auf offener Straße erschossen. Als die Kommissare noch kurz vor Feierabend an den Tatort kommen, stellen sie fest, dass Sven gerade aus der Haft entlassen worden ist: Acht Jahren wegen schweren Raubes. Die Beute von damals wurde nie gefunden. Es ging um 400.000 Euro. Die erste Spur führt zur Noch-Ehefrau und ihrem neuen Mann. Doch dann taucht ein Überwachungsvideo auf, das neue Erkenntnisse bringt. Rechte: Sat.1
